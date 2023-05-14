Муж "умершей" Бритни Спирс показал, что с ней произошло на самом деле

Муж американской певицы Бритни Спирс — Сэм Асгари — вышел на связь со своими подписчиками после того, как Сеть всколыхнула новость о "смерти" звезды.

Комментировать теории фанатов о том, что исполнительницы уже нет в живых, ее муж не стал. В ответ на слухи Асгари опубликовал новое видео из Бритни, на котором они счастливо позируют вместе на фоне океана и певица чувствует себя вполне здоровой.

"Поход с моей женщиной", – подписал кадры Сэм.

Казалось бы, это должно успокоить взволнованных фанатов, однако нет, на Асгаре набросились с гневными комментариями. Поклонники обвинили супруга певицы в том, что он делится контентом с женой лишь тогда, когда в Сети начинают появляться подозрительные заголовки. К тому же фанов возмущает, что Сэм никогда публично не высказывается в защиту своей любимой.

И хотя Асгари закрыл комментарии под видео со Спирс, поклонники не угомонились и начали "штурмовать" другие его сообщения и соцсети. Фаны требуют доказательств того, что Бритни действительно жива с хештегами #freebritney (свободу Бритни) и #whereisbritney (где Бритни).

Фаны Бритни Спирс требуют увидеть звезду

Напомним, что на днях Сеть всколыхнула теория о том, что Бритни Спирс умерла, а ее родные пользуются громким именем для своих целей и выдают другую девушку за певицу. Доказательства этого поклонники звезды обнаружили в одном из ее видео, где видно, что лицо было заменено с помощью специальной программы.

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