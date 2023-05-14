Маша Ефросинина призналась, сколько весит и как худеет к лету

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина поделилась с поклонниками, что позволила себе отправиться в оздоровительный ретрит.

Как рассказала звезда на странице в Instagram в гармоничное состояние душу и тело она приводит в Турции. Маша показала, чем в течение этого времени питалась и как очищала организм.

Так, в рационе Ефросининой, преимущественно, были смузи, салаты, много овощей зеленого цвета:

"Зеленая диета состоит из потребления только всего зеленого и, конечно, растительного. Есть утверждение, что именно такие продукты запускают все очищающие механизмы в организме. Плюс наши органы, отвечающие за детоксификацию и всегда занятые тем, что должны переваривать пищу, отдыхают от поступление тяжелой пищи", — поделилась ведущая.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина рассказала, что из-за постоянного стресса и усталости она набрала лишние три килограмма, которые планирует сбросить с помощью своей детокс-программы. Маша не стала скрывать, что весит 62 килограмма, а ее рост составляет 180 см.

Также ведущая поделилась собственными правилами, которые соблюдает в питании:

"Пить много воды. Наиболее распространенная рекомендация — это 30 мл на один килограмм веса. Существенное ограничение теста/дрожжей и молочки. Мечтаю полностью отказаться. Но обожаю сыр", — призналась Мария.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась, как выдерживает разлуку с ушедшим воевать мужем Тимуром Хромаевым. Звезда призналась, что у нее "произошла психологическая контузия".

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