Маша Ефросинина призналась, сколько весит и как худеет к лету

Ведущая отправилась в оздоровительный ретрит в Турцию.
Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина поделилась с поклонниками, что позволила себе отправиться в оздоровительный ретрит.
Как рассказала звезда на странице в Instagram в гармоничное состояние душу и тело она приводит в Турции. Маша показала, чем в течение этого времени питалась и как очищала организм.
Так, в рационе Ефросининой, преимущественно, были смузи, салаты, много овощей зеленого цвета:
"Зеленая диета состоит из потребления только всего зеленого и, конечно, растительного. Есть утверждение, что именно такие продукты запускают все очищающие механизмы в организме. Плюс наши органы, отвечающие за детоксификацию и всегда занятые тем, что должны переваривать пищу, отдыхают от поступление тяжелой пищи", — поделилась ведущая.
Ефросинина рассказала, что из-за постоянного стресса и усталости она набрала лишние три килограмма, которые планирует сбросить с помощью своей детокс-программы. Маша не стала скрывать, что весит 62 килограмма, а ее рост составляет 180 см.
Также ведущая поделилась собственными правилами, которые соблюдает в питании:
"Пить много воды. Наиболее распространенная рекомендация — это 30 мл на один килограмм веса. Существенное ограничение теста/дрожжей и молочки. Мечтаю полностью отказаться. Но обожаю сыр", — призналась Мария.
Напомним, ранее Маша Ефросинина поделилась, как выдерживает разлуку с ушедшим воевать мужем Тимуром Хромаевым. Звезда призналась, что у нее "произошла психологическая контузия".
Читайте также:
- 22-летняя дочь-копия Веры Брежневой посветила стройной фигурой в бикини в США
- "Евровидение-2023": результат голосования конкурса
- "Евровидение-2023": кто из стран поставил самые высокие баллы Украине и группе TVORCHI в финале
- "Евровидение-2023": TVORCHI заставили зал аплодировать стоя после мощного исполнения Heart of Steel