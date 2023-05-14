Астрономы обнаружили еще две суперземли: что о них известно

Группа астрономов с помощью космического телескопа TESS обнаружила две новые экзопланеты, относящиеся к типу суперземля. Они вращаются в так называемой зоне, пригодной для жизни своей звезды, а это значит, что на таких планетах потенциально может быть жидкая вода и соответственно жизнь. Две новые суперземли получили название TOI-2095b и TOI-2095c.

Об этом пишет Space.

Космический телескоп TESS за свою 5-летнюю работу в космосе смог обнаружить уже несколько тысяч планет.

Теперь ученые подтвердили, что телескоп действительно нашел две новые суперземли, то есть экзопланеты, имеющие несколько больший размер, чем Земля. Но самое главное, что обе экзопланета вращаются в зоне пригодной для жизни своей звезды красного карлика под названием TOI-2095, расположенного в 137 световых годах от нас. По космическим меркам это небольшое расстояние и можно сказать, что эта звезда находится недалеко от нас. Зона пригодная для жизни любой звезды предполагает, что вращающиеся в этой зоне планеты могут иметь на поверхности жидкую воду и потенциальную внеземную жизнь.

Напомним, в начале мая астрономы обнаружили неподалеку от Солнечной системы две суперземли. Они вращаются вокруг красного карлика TOI-2095.

Суперземля — класс планет, масса которых превышает земную, но меньше массы Нептуна.

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