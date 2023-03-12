Астроном снял падение метеорита на Луну (видео)

Японский астроном зафиксировал падение метеорита на поверхность Луны, что вызвало короткую вспышку на ночной стороне спутника Земли.

Об этом пишет Space.

Дайчи Фуджи записал это событие с помощью камер, настроенных на наблюдение за Луной.

Метеорит упал у кратера Иделер L, немного северо-западнее кратера Питискус, уточнил Фуджи. Кратер может быть около 12 метров в диаметре.

Amateur astronomer captures meteorite strike on Moon



: Daichi Fujii (藤井大地) pic.twitter.com/5C2Re7bCBg — Physics + Astronomy (@astronomy24x7) March 3, 2023

Метеориты летают в среднем со скоростью около 48 280 км/ч или 13,4 км/с. Их высокоскоростные удары генерируют сильное тепло и создают кратеры, а также излучают яркую вспышку видимого света. Столкновение с Луной можно увидеть с Земли, если небесный камень был достаточно велик и произошел в той области, которая во время лунной ночи была обращена к Земле.

Напомним, вблизи города Безье (юг Франции) обнаружили древний кратер, образовавшийся в результате падения метеорита.

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