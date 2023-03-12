Астроном зафільмував падіння метеорита на Місяць (відео)

Японський астроном зафіксував падіння метеорита на поверхню Місяця, що викликало короткий спалах на нічному боці супутника Землі.

Про це пише Space.

Дайчі Фуджі записав цю подію за допомогою камер, налаштованих на спостереження за Місяцем.

Метеорит впав біля кратера Іделер L, трохи на північний захід від кратера Пітіскус, уточнив Фуджі. Кратер може бути близько 12 метрів у діаметрі

Amateur astronomer captures meteorite strike on Moon



: Daichi Fujii (藤井大地) pic.twitter.com/5C2Re7bCBg — Physics + Astronomy (@astronomy24x7) March 3, 2023

Метеорити літають у середньому зі швидкістю близько 48280 км/год або 13,4 км/с. Їхні високошвидкісні удари генерують сильне тепло і створюють кратери, а також випромінюють яскравий спалах видимого світла. Зіткнення з Місяцем можна побачити із Землі, якщо небесний камінь був досить великий і стався в тій області, яка під час місячної ночі була звернена до Землі.

Нагадаємо, поблизу міста Безьє (південь Франції) виявили стародавній кратер, який утворився внаслідок падіння метеорита.

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