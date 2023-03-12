Кулеба розкритикував ЄС за слабкі санкції проти компаній РФ, причетних до виробництва ракет

До десятого пакету санкцій увійшла лише мала частка обмежень, каже Кулеба.

Країни ЄС запровадити недостатньо санкцій проти російських компаній, які беруть участь у виробництві безпілотників і ракет, якими окупанти бомблять Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bild.

"Ми можемо зупинити виробництво ракет і безпілотників в Росії, ввівши нові і жорсткі санкції проти цієї галузі, і ми зробили відповідну пропозицію Європейському Союзу в рамках G7. Я особисто надіслав список компаній, які безпосередньо беруть участь у виробництві ракет. На жаль, ми не бачимо, що ці компанії піддаються достатнім санкціям", - сказав Кулеба.

Голова МЗС заявив, що певні обмеження увійшли до десятого пакету санкцій, але це лише мала частка. З його слів, "значно більше можна було б зробити, і значно більше повинно бути зроблено".

Нагадаємо, високий представник ЄС Жозеп Боррель вважає, що ЄС запровадив майже усі можливі санкції проти Росії. За його словами, тепер необхідно переключити на фінансову та військову підтримку України.

Тим часом у Держдепі не виключають санкцій США та Європи проти алмазної сфери Росії.

Як повідомлялося, 25 лютого Рада ЄС запровадила проти Росії десятий санкційний пакет. Український президент Володимир Зеленський назвав його "потужним та точно не останнім".

Виявилося, що Росія обходила санкції від перших днів війни в Україні. Це було можливо завдяки офіційним дистриб'юторам бо третім країнам, як-от Гонконг і Туреччина.

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