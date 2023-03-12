Кулеба раскритиковал ЕС за слабые санкции против компаний РФ, причастных к производству ракет

В десятый пакет санкций вошла лишь малая доля ограничений, говорит Кулеба.

Страны ЕС ввести недостаточно санкций против российских компаний, участвующих в производстве беспилотников и ракет, которыми оккупанты бомбят Украину.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Bild.

"Мы можем остановить производство ракет и беспилотников в России, введя новые и жесткие санкции против этой отрасли, и мы сделали соответствующее предложение Европейскому Союзу в рамках G7. Я лично направил список компаний, непосредственно участвующих в производстве ракет. К сожалению, мы не видим, что эти компании подвергаются достаточным санкциям", – сказал Кулеба.

Глава МИД заявил, что определенные ограничения вошли в десятый пакет санкций, но это лишь малая доля. По его словам, "гораздо больше можно было бы сделать, и гораздо больше должно быть сделано".

Напомним, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель считает, что ЕС ввел почти все возможные санкции против России. По его словам, сейчас нужно переключить на финансовую и военную поддержку Украины.

Тем временем в Госдепе не исключают санкций США и Европы против алмазной сферы России.

Как сообщалось, 25 февраля Совет ЕС ввел против России десятый санкционный пакет. Украинский президент Владимир Зеленский назвал его "мощным и точно не последним".

Оказалось, что Россия обходила санкции с первых дней войны в Украине. Это было возможно благодаря официальным дистрибьюторам или третьим странам, таким как Гонконг и Турция.

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