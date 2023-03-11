Астрономы нашли между Марсом и Юпитером темные астероиды, наполненные водой

Эти астероиды имеют почти такой же возраст, как и Солнечная система, и, возможно, именно они доставили воду на Землю.

Ученые космического агентства NASA обнаружили темные астероиды между Марсом и Юпитером. Они содержат воду, а по характеристикам напоминают карликовую планету Церера.

Об этом пишет The Byte.

В процессе исследования ученые выяснили, что все изученные ими астероиды очень пористы благодаря тому, что они появились во внешних пределах Солнечной системы. То есть низкая температура не позволила им превратиться в цельный камень. Ученые полагают, что после образования эти астероиды привлекла ближе к Солнцу гравитация Юпитера или Сатурна, после чего они переместились в главный пояс астероидов.

По химическому составу новые астероиды отличаются от обломков космических камней, которые находили на Земле.

Темные астероиды так же стары, как и Солнечная система. Астрономы предполагают, что именно они могли доставить воду на Землю.

Напомним, ученые смогли обнаружить сразу три небольшие каменистые планеты на расстоянии 100 световых лет от нас. Две из них очень похожи на Землю и могут быть потенциально обитаемыми мирами. Третья планета также может иметь на поверхности жидкую воду.

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