В Киеве в ТРЦ ХИТ Mall урне для мусора нашли гранату: все посетители и персонал эвакуированы

В Святошинском районе Киева возле станции метро "Житомирская" в ТРЦ ХИТ Mall в урне для мусора нашли гранату.

Все посетители и персонал эвакуированы.

Об этом сайту ТСН.ua рассказали в Святошинском управлении полиции Киева.

"В ТРЦ ХИТ Mall в мусорной урне нашли гранату РГД-5, правда, без энтузиазма. ТРЦ пока закрыто, там еще работают следователи и взрывотехники. На камерах наблюдения удалось кое-что рассмотреть, но детали мы пока не будем разглашать", — рассказала в эксклюзивном комментарии ТСН.ua пресс-офицер Святошинского управления полиции Киева Татьяна Мельник.

Спикер добавила, что гранату уже изъяли и отправили на экспертизу.

В ТРЦ ХИТ Mall сказали, что они через полчаса уже будут работать.

Напомним, в конце февраля в Киеве на станции метро "Минская" правоохранители задержали мужчину, который имел при себе гранату "Ф-1" и впал в нее.

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