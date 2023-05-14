Вызывает беспокойство: Ткаченко рассказал, что не так с Telegram

В ближайшее время Минкульт соберет экспертную группу по работе мессенджера в Украине.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что его беспокоит работа Telegram на Украине, ведь коммуникация с представителями мессенджера полностью отсутствует.

Об этом Ткаченко заявил в интервью NV.

"Есть коммуникация с социальными сетями — с Facebook, например, или с YouTube. Что меня беспокоит, например, когда мы говорим о таком мессенджере, как Telegram? Что такая коммуникация вообще отсутствует", – говорит глава Минкульта.

Ткаченко предлагает начать дискуссию о том, каким образом будут складываться отношения общества с Telegram, в первую очередь по анонимным ТГ-каналам.

Он анонсировал, что в ближайшее время Минкульт соберет экспертную группу по вопросу работы мессенджера в Украине, которая будет состоять из разных специалистов. Также к дискуссии будут привлечены представители ТГ-каналов.

Telegram и ФСБ

Ранее Александр Ткаченко заявлял, что подтверждения слухов о связи Телеграммы с российскими спецслужбами у власти нет.

В то же время попавший в плен в Херсоне херсонский журналист Игорь Бондаренко после освобождения рассказывал, что Телеграмм контролируют российские спецслужбы. По его словам, ФСБшники принесли на допрос переписку журналиста, которую он удалил еще полгода до того.

В январе прошлого года в Германии планировали запретить мессенджер Telegram из-за неоднократного распространения антивакцинаторских настроений на платформе.

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