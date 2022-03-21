Безопасность использования Telegram: простые советы

Установите защиту учетной записи.
С начала войны Telegram стал одной из самых больших платформ для распространения новостей и общения.
Поэтому следует позаботиться о безопасности его использования, — об этом информирует Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в социальных сетях.
Основные советы:
- Установите конфиденциальность учетной записи.
- Зайдите в раздел "Приватность и безопасность" или "Конфиденциальность" и изменяйте настройки, как указано ниже:
- Номер телефона → Кто может видеть номер телефона – Никто.
- Номер телефона → Кто может найти по номеру – Мои контакты.
- Последняя активность → Кто может видеть время моей последней активности – Никто.
- Фотографии профиля → Кто может видеть фото и видео моего профиля – Мои контакты.
- Вызовы → Кто может мне звонить – Мои контакты (или Никто, если хотите).
- Вызовы → Peer-to-peer – Мои контакты (или Никто, если вы хотите не сообщать свой IP-адрес вызывающим абонентам).
- Пересылка сообщений → Кто может добавлять ссылку на мой аккаунт во время отправки сообщений – Мои контакты.
Настройте защиту аккаунта
- Установите пароль для разблокировки входа в Telegram
- Включите автоблокировку телеграмм на одну минуту или 5 минут
- Включите двухфакторную аутентификацию для учетной записи.
- Для безопасности IP-адреса используйте сервисы VPN.
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