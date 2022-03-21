Безопасность использования Telegram: простые советы

Установите защиту учетной записи.

С начала войны Telegram стал одной из самых больших платформ для распространения новостей и общения.

Поэтому следует позаботиться о безопасности его использования, — об этом информирует Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в социальных сетях.

Основные советы:

Установите конфиденциальность учетной записи. Зайдите в раздел "Приватность и безопасность" или "Конфиденциальность" и изменяйте настройки, как указано ниже:

Номер телефона → Кто может видеть номер телефона – Никто.

Номер телефона → Кто может найти по номеру – Мои контакты.

Последняя активность → Кто может видеть время моей последней активности – Никто.

Фотографии профиля → Кто может видеть фото и видео моего профиля – Мои контакты.

Вызовы → Кто может мне звонить – Мои контакты (или Никто, если хотите).

Вызовы → Peer-to-peer – Мои контакты (или Никто, если вы хотите не сообщать свой IP-адрес вызывающим абонентам).

Пересылка сообщений → Кто может добавлять ссылку на мой аккаунт во время отправки сообщений – Мои контакты.

Настройте защиту аккаунта

Установите пароль для разблокировки входа в Telegram

Включите автоблокировку телеграмм на одну минуту или 5 минут

Включите двухфакторную аутентификацию для учетной записи.

Для безопасности IP-адреса используйте сервисы VPN.

Важно: