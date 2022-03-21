Безпека використання Telegram: прості поради

Налаштуйте захист облікового запису.

З початку війни Telegram став однією з найбільших платформ для поширення новин і спілкування.

Тому варто подбати про безпеку його використання, - про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України у соціальних мережах.

Основні поради:

Налаштуйте конфіденційність облікового запису. Заходьте в розділ "Приватність і безпека" або "Конфіденційність" та змінюйте налаштування, як вказано нижче:

Номер телефону → Хто може бачити номер телефону – Ніхто.

Номер телефону → Хто може знайти за номером – Мої контакти.

Остання активність → Хто може бачити час моєї останньої активності – Ніхто.

Фотографії профілю → Хто може бачити фото та відео мого профілю – Мої контакти.

Дзвінки → Хто може мені телефонувати – Мої контакти (або Ніхто, якщо хочете).

Дзвінки → Peer-to-peer – Мої контакти (або Ніхто, якщо ви волієте не повідомляти свою IP-адресу абонентам, що викликають).

Пересилання повідомлень → Хто може додавати посилання на мій обліковий запис під час надсилання моїх повідомлень – Мої контакти.

Налаштуйте захист облікового запису

Встановіть пароль для розблокування входу в Telegram

Увімкніть автоблокування Телеграм на одну хвилину чи 5 хвилин

Увімкніть двофакторну автентифікацію для свого облікового запису.

Для безпеки IP-адреси використовуйте сервіси VPN.

Важливо: