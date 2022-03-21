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Безпека використання Telegram: прості поради

Дата публікації
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14к
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Безпека використання Telegram: прості поради

pixabay.com

Налаштуйте захист облікового запису.

З початку війни Telegram став однією з найбільших платформ для поширення новин і спілкування. 

Тому варто подбати про безпеку його використання, - про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України у соціальних мережах. 

Основні поради: 

  1. Налаштуйте конфіденційність облікового запису.
  2. Заходьте в розділ "Приватність і безпека" або "Конфіденційність" та змінюйте налаштування, як вказано нижче: 
  • Номер телефону → Хто може бачити номер телефону – Ніхто.
  • Номер телефону → Хто може знайти за номером – Мої контакти.
  • Остання активність → Хто може бачити час моєї останньої активності – Ніхто.
  • Фотографії профілю → Хто може бачити фото та відео мого профілю – Мої контакти.
  • Дзвінки → Хто може мені телефонувати – Мої контакти (або Ніхто, якщо хочете).
  • Дзвінки → Peer-to-peer – Мої контакти (або Ніхто, якщо ви волієте не повідомляти свою IP-адресу абонентам, що викликають).
  • Пересилання повідомлень → Хто може додавати посилання на мій обліковий запис під час надсилання моїх повідомлень – Мої контакти.

Налаштуйте захист облікового запису

  • Встановіть пароль для розблокування входу в Telegram
  • Увімкніть автоблокування Телеграм на одну хвилину чи 5 хвилин
  • Увімкніть двофакторну автентифікацію для свого облікового запису.
  • Для безпеки IP-адреси використовуйте сервіси VPN.

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