Безпека використання Telegram: прості поради

Налаштуйте захист облікового запису.
З початку війни Telegram став однією з найбільших платформ для поширення новин і спілкування.
Тому варто подбати про безпеку його використання, - про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України у соціальних мережах.
Основні поради:
- Налаштуйте конфіденційність облікового запису.
- Заходьте в розділ "Приватність і безпека" або "Конфіденційність" та змінюйте налаштування, як вказано нижче:
- Номер телефону → Хто може бачити номер телефону – Ніхто.
- Номер телефону → Хто може знайти за номером – Мої контакти.
- Остання активність → Хто може бачити час моєї останньої активності – Ніхто.
- Фотографії профілю → Хто може бачити фото та відео мого профілю – Мої контакти.
- Дзвінки → Хто може мені телефонувати – Мої контакти (або Ніхто, якщо хочете).
- Дзвінки → Peer-to-peer – Мої контакти (або Ніхто, якщо ви волієте не повідомляти свою IP-адресу абонентам, що викликають).
- Пересилання повідомлень → Хто може додавати посилання на мій обліковий запис під час надсилання моїх повідомлень – Мої контакти.
Налаштуйте захист облікового запису
- Встановіть пароль для розблокування входу в Telegram
- Увімкніть автоблокування Телеграм на одну хвилину чи 5 хвилин
- Увімкніть двофакторну автентифікацію для свого облікового запису.
- Для безпеки IP-адреси використовуйте сервіси VPN.
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