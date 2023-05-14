Как артиллерийцы разбили склад "вагнеровцев": видео ВСУ

Военные Вооруженных сил продолжают уничтожать врага на украинской земле. В ходе активных действий в районе Бахмута Донецкой области артиллерия уничтожила пушку и состав россиян.

Детальнее рассказали и показали в управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

14 мая у бойцов 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины двойной успех: минус пушка и склад БК "вагнеровцев".

Военные уничтожили врага в сотрудничестве с 26 артиллерийской бригадой им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича:

"Аэроразведка 45 ОАБр в сотрудничестве с 26 ОАБр – ищем снаряды "музыкантов" вместе", – отметили в сообщении военные.

Напомним, морские пехотинцы сказали, как атакуют российских оккупантов во время "ночного сафари" с помощью американского МК-19.