Перерезал горло и рассек лицо: в Польше украинец зверски убил бывшую девушку

В Польше судят 38-летнего украинца, который из-за ревности нанес бывшей девушке многочисленные жестокие удары канцелярским ножом и перерезал ей горло.

Об этом сообщает издание inpoland.net.pl.

Известно, что инцидент произошел на территории Здзешовице. Пара жила вместе год в рабочем хостеле.

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Сам подозреваемый рассказал, что они любили выпивать и время очередного застолья – поссорились. Владелец хостела выгнал пару из дома из-за ссоры и злоупотребления алкоголем.

Тогда пара разъехалась и только периодически встречалась. По словам мужчины, однажды во время совместного распития спиртного, женщина призналась, что идет жить к другому. Тогда украинец достал нож и перерезал ей горло и почти пополам разрезал лицо.

Одна из ран вызвала сильное кровотечение и смерть женщины. В общем, копы не смогли посчитать количество ударов и порезов, потому что они были слишком многочисленными. Во время вскрытия свидетели обнаружили три колото-резаных раны грудной клетки и рану шеи.

Подозреваемый был арестован. Он признался в убийстве. За совершенное преступление с особой жестокостью ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, в польской больнице Подкарпатского воеводства проснулся из фармакологической комы 2,5-летний украинский мальчик, травмы на теле которого свидетельствуют, что ребенка регулярно избивали, о нем тушили сигареты и неоднократно насиловали. В издевательствах подозревают его мать и ее арестованного партнера. Тяжелые травмы угрожают ребенку тяжелой инвалидностью на всю жизнь. 22-летнюю женщину и 25-летнего мужчину арестовали.

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