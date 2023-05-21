Потеряли Бахмут или нет: ответ Зеленского

Зеленский рассказал, что в Бахмуте все разрушено, нет уцелевших домов.

Бахмут Донецкой области находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

Об этом лидер Украины Владимир Зеленский сказал на полях саммита G7 во время встречи с американским президентом Джо Байденом в воскресенье, 21 мая.

Отвечая на вопрос журналиста, взяли ли россияне Бахмут, президент ответил: "Думаю, нет".

"Ничего нет (инфраструктуры — ред.). Уничтожили все. Зданий нет. Жаль, это трагедия, но на сегодняшний день Бахмут только в наших сердцах", — сказал Зеленский, благодаря украинским защитникам Бахмута.

Напомним, украинский военный с позывным "Хасан", командир роты ударных дронов 24 бригады ВСУ сообщил актуальную информацию о ситуации в Бахмуте. По его словам, ситуация в городе действительно критическая, но украинские войска находятся в Бахмуте, идут тяжелые бои.

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