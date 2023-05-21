Хейни – Ломаченко: лучшие моменты боя (видео)

В ночь на 21 мая украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Титульный поединок состоялся на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Напряженный бой длился все отведенные 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу представителю США: 116–112, 115–113, 115–113.

Вашему вниманию видео лучших моментов этого поединка.

Ранее была обнародована статистика ударов и судейские записки боя Хейни – Ломаченко. На протяжении поединка украинец превзошел оппонента по количеству и точности ударов, но судьи все равно отдали победу американцу.

Менеджер украинского боксера Эгис Климас сообщил, что команда Ломаченко будет оспаривать его поражение в бою с Хейни.

Для Ломаченко это был первый бой с октября прошлого года. Тогда Василий одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. Теперь на счету 35-летнего украинца 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

над американцем Джемейном Ортисом. Теперь на счету 35-летнего украинца 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге. Хейни до боя с Ломаченко последний раз боксировал также в октябре 2022-го, когда повторно победил австралийца Джорджа Камбососа и защитил титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. Теперь в послужном списке 24-летнего американца 30 побед (15 – нокаутом) в 30 поединках на профиринге.

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