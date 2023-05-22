Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Отец спас годовалого сына, тонущего в бассейне: момент попал на видео

Отец спас годовалого сына, тонущего в бассейне: момент попал на видео

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
4624
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Отец спас годовалого сына, тонущего в бассейне: момент попал на видео

Годовалый ребенок прыгнул в бассейн пока отец отвлекся на несколько секунд / Фото: скриншот с видео

Мужчина отвлекся всего на несколько секунд.

Пожарный из Южной Калифорнии спас своего годовалого сына от утопления в бассейне.

Соответствующими кадрами, зафиксированными камерой видеонаблюдения семьи, поделилась Ассоциация пожарных Hemet в Сети.

На 40-секундном ролике видно, как годовалый мальчик играет у бассейна. В какой-то момент он подошел к краю и прыгнул в воду.

Как только мальчик оказывается в воде, его папа быстро бежит к малышу и вытаскивает его, укладывая на спину.

"Это видео — трезвое напоминание о том, что ребенок может утонуть в любой момент за считанные секунды. Несмотря на то, что оба родителя приняли все надлежащие меры предосторожности, в частности ворота вокруг бассейна и соответствующий PFD (персональное устройство плавучести), мальчику все же удалось попасть в воду. Папа отвернулся спиной всего на несколько секунд. К счастью, он быстро понял, что произошло и смог спасти сына. Помните, дети тонут без звука, пожалуйста, смотрите на воду", — говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области утонул 22-летний парень. Утопленника нашли на следующий день после исчезновения.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
4624
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация