Как прошла ночь в регионах: где были обстрелы и "прилеты"

Россияне не перестают атаковать мирные населенные пункты и убивать украинцев.

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — один обстрел, Новгород-Северский район, из минометов. Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром врагом совершено 2 минометных обстрела. Зафиксировано 6 взрывов.

Шалыгинская громада: россияне по территории громады били из минометов.

Глуховская громада — минометным обстрелом повреждены 2 частных жилых дома и линия электропередач.

Вчера в течение дня россияне совершили 11 обстрелов. Зафиксировано (32 взрыва). Обстрелам подверглись Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская, Глуховская громада.

В Середино-Будской громаде артиллерийским обстрелом повреждены 2 частных жилых дома.

Миропольская громада: совершен артиллерийский обстрел, поврежден частный жилой дом.

Запорожская область: враг продолжил бить по гражданской инфраструктуре области: 75 обстрелов в сутки по 16 населенным пунктам. Россияне ударили авиацией по Новоданиловке, дважды атаковали с БПЛА Степное, из РСЗО Гуляйполе и Преображенку, нанесли 70 артударов по Новоандреевке, Малой Токмачке, Красному, Малиновке, Степному, Каменскому. Есть разрушение частных домов, хозяйственных построек, повреждение автомобилей. К счастью, люди не пострадали.

Днепропетровщина: этой ночью силы ПВО уничтожили 4 вражеских ракеты и 18 шахидов

В Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести. Повреждены несколько зданий, возникли пожары. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, 25 частных машин, 2 автобуса. Попадание произошло также по частному предприятию в Днепре. Там повреждены 3 здания.

В Илларионовской громаде Синельниковского района упал БПЛА. Обнаружили там и обломки ракеты. Пострадали семь человек. Женщины 52 и 70 лет – в больнице. Задело 3 частных дома и 9 многоквартирных, детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто.

Обследование территории продолжается.

Вчера враг бил по Мировской громаде Никопольского района. Атаковал тяжелой артиллерией, выпустив более четырех десятков снарядов. Попал также дроном-камикадзе.

Уничтожено частное жилье, еще 6 — повреждены. Разбиты авто и хозяйственная постройка. Повреждены почта, заведение культуры, аграрное предприятие и амбулатория. Ударил агрессор и по Межевской громаде Синельниковского района. Обошлось без погибших и пострадавших.

Харьковщина: на Слобожанском направлении захватчики обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Уды, Гранов, Зеленое, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Нестерное и Бударки.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Колодезное, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Моначиновка, Масютовка, Табаевка и Берестово.

В течение дня враг обстреливал Волчанск Чугуевского района. Повреждены 6 жилых домов, хозяйственные постройки.

В результате вражеского артиллерийского обстрела пгт Казачья Лопань Харьковского района повреждены 2 дома, автобус.

Враг нанес ракетный удар по с. Циркуны, предварительно – С-300. Разрушен частный жилой дом, вторая ракета попала в землю. Ранен гражданский мужчина, госпитализирован.

В с. Каменка Изюмского района на неизвестном боеприпасе на собственном подворье подорвался 61-летний мужчина. Госпитализирован с ранением.

Луганщина: вчера россияне нанесли авиаудар по Невскому. Артобстрелам со стороны противника за прошедшие сутки подверглись Стельмаховка, Макеевка, Невское и Белогоровка.

За сутки противник совершил 96 обстрелов (416 снарядов).

В Северодонецке оккупанты усложнили жизнь людей до критического уровня. Введен тотальный контроль крыш многоэтажек, откуда гражданские могли совершить телефонные звонки и штрафы за такие "нарушения".

Донецкая область: за сутки по области 2 погибших, 6 раненых.

Россияне нанесли 25 ударов по 13 населенным пунктам области: Авдеевка, Курахово, Славянск, Торецк, Часов Яр, пгт Острое, пгт Нью-Йорк, пгт Очеретино, пгт Ямполь, с.Богоявленка, с.Волченко, с.Времевка, с. Георгиевка. Повреждены 32 жилых дома (из них 7 — многоквартирных), ЛЭП, здание интерната, админздание БТИ, радиолокационная станция, котельная, 3 гражданских автомобиля, 7 хозяйственных построек.

Николаевщина: по данным ОК "Юг" сегодня утром силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены 6 вражеских ударных БПЛА.

Сегодня утром враг осуществлял артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады. Пострадавших и разрушений нет.

Вчера днем враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков и береговой полосе Очаковской громады, в результате чего повреждены и частично разрушены жилые дома, автомобиль, обломками повреждена газовая сеть. Пострадавших нет.

Одесская область: враг направил на область ударный беспилотный летательный аппарат.

Силами противовоздушной обороны он был уничтожен над морем.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 57 обстрелов (318 снарядов), из них по г. Херсон противник совершил 4 обстрела (22 снаряда).

Россияне попали в районы 27 населенных пунктов области, а также в объекты социальной и критической инфраструктуры Бериславского района. Российская армия убила мирного жителя поселка Казачье. Враг прицельно обстрелял жилой дом, в результате чего травмы, несовместимые с жизнью, получил 55-летний мужчина.

Враг продолжает бить по Станиславу. Из-за ночного удара управляемыми авиабомбами в селе повреждены 12 домов, дом культуры, магазин и еще два гражданских здания. К счастью, мирные люди не пострадали.

Всего за сутки из-за российской агрессии погиб один человек.

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