В Белгородской области Кремль вводит режим "КТО"

На фоне операции добровольцев легиона "Свобода России" на территории Белгородской области РФ, местные власти заявили, что вводят в регионе "режим контртеррористической операции".

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, этот режим предусматривает "специальные меры и временные ограничения".

"Начиная с проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность и заканчивая остановкой деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества", – написал Гладков.

Напомним, сегодня, 22 мая, российские телеграмм-каналы неожиданно сообщили о "прорыве украинских диверсантов" на территорию Белгородской области РФ. Добровольцы легиона "Свобода России" подтвердили, что пересекли украинско-российскую границу.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов уточнил, что легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" проводят операцию на территории Белгородской области, чтобы создать "полосу безопасности" для защиты гражданских украинцев.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет "непосредственного отношения" к событиям, происходящим в Белгородской области.

ТСН.ua собрал все, что известно о событиях в Белгородской области 22 мая.