Генштаб оголосив нові дані про втрати РФ на фронті

За добу російська армія втратила 1250 своїх бійців.
Втрати Росії у війні проти України на 6 листопада становлять 702 900 бійців. Так, за попередню добу на фронті було ліквідовано або поранено 1250 окупантів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога на 6 листопада
Загальні бойові втрати противника орієнтовно становлять:
- особовий склад ‒ близько 702 900 (+1250) осіб,
- танки ‒ 9214 (+6),
- бойові броньовані машини ‒ 18 592 (+11),
- артилерійські системи – 20 170 (+20),
- РСЗВ – 1245 (+0),
- засоби ППО ‒ 996 (+0),
- літаки – 369 (+0),
- гелікоптери – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 366 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2631 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільна техніка та автоцистерни – 28 333 (+55),
- спеціальна техніка ‒ 3588 (+1).
До слова, за даними Міноборони України, за 10 місяців 2024 року українські війська уразили 3 179 танків російської армії. Це може коштувати бюджету ворога майже 10 млрд дол.
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