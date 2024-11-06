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Генштаб оголосив нові дані про втрати РФ на фронті

Генштаб оголосив нові дані про втрати РФ на фронті

Втрати РФ / Фото: Associated Press

За добу російська армія втратила 1250 своїх бійців.

Втрати Росії у війні проти України на 6 листопада становлять 702 900 бійців. Так, за попередню добу на фронті було ліквідовано або поранено 1250 окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога на 6 листопада

Загальні бойові втрати противника орієнтовно становлять:

  • особовий склад  ‒ близько 702 900 (+1250) осіб,
  • танки ‒ 9214 (+6),
  • бойові броньовані машини ‒ 18 592 (+11),
  • артилерійські системи – 20 170 (+20),
  • РСЗВ – 1245 (+0),
  • засоби ППО ‒ 996 (+0),
  • літаки – 369 (+0),
  • гелікоптери – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 366 (+57),
  • крилаті ракети ‒ 2631 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 28 333 (+55),
  • спеціальна техніка ‒ 3588 (+1).

До слова, за даними Міноборони України, за 10 місяців 2024 року українські війська уразили 3 179 танків російської армії. Це може коштувати бюджету ворога майже 10 млрд дол.

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