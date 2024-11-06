Вибори у США завершені: хто перемагає

Президентські вибори у США завершені. Останній штат, Аляска, закрив виборчі дільниці. Перевагу наразі має кандидат від республіканців Дональд Трамп.

Про це повідомляє The Washington Post.

Трамп має невелику перевагу в колегії виборників, водночас видання прогнозує, що кандидатка від демократів Камала Гарріс все ще має шанс на перемогу.

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Так, наразі республіканець набирає 230 голосів виборників, а демократка – 209. Для перемоги необхідно 270.

Щодо виборів до Сенату, то за даними WP, республіканці "мають всі шанси контролювати Сенат після завершення всіх перегонів". Однак видання прогнозує, що й демократи досі "мають невеликі шанси на перемогу".

Журналісти для свого прогнозу проаналізували уже підраховані голоси та історичні результати й демографічні дані, аби оцінити, скільки голосів залишилося нерозподіленими, і який кандидат чи партія зрештою отримає ці голоси.

Нагадаємо, за результатами перших екзитполів, 48% виборців підтримали Гарріс, а 44% – Трампа.

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