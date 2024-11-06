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Выборы в США завершены: кто побеждает

Выборы в США завершены: кто побеждает

День выборов в США / Фото: Associated Press

Пока что Трамп набирает 230 голосов выборщиков, а Харрис – 209.

Президентские выборы в США завершены. Последний штат, Аляска, закрыл избирательные участки. Преимущество пока имеет кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Об этом сообщает The Washington Post.

Трамп имеет небольшое преимущество в коллегии выборщиков, в то же время издание прогнозирует, что у кандидатки от демократов Камалы Харрис все еще есть шанс на победу.

Так, республиканец набирает 230 голосов выборщиков, а демократка – 209. Для победы необходимо 270.

Что касается выборов в Сенат, то по данным WP, республиканцы "имеют все шансы контролировать Сенат после завершения всех гонок". Однако издание прогнозирует, что и демократы до сих пор "имеют небольшие шансы на победу".

Журналисты для своего прогноза проанализировали уже подсчитанные голоса и исторические результаты и демографические данные, чтобы оценить, сколько голосов осталось нераспределенным, и какой кандидат или партия получит эти голоса.

Напомним, по результатам первых экзитполов, 48% избирателей поддержали Харрис, а 44% – Трампа.

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Набрать больше голосов, но проиграть! Как голосуют американцы|Выборы США

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