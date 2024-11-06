Выборы президента США: первые результаты экзит-поллов

Харрис лидирует.
Согласно данным первых результатов экзит-поллов во время выборов президента США, 48% избирателей предварительно поддерживают Камалу Харрис на общенациональном уровне, что на 4% меньше, чем у Байдена в 2020 году.
Таковы данные со ссылкой на exit poll Edison Research.
Между тем, 44% выступают за Трампа на общенациональном уровне, его поддержка упала на 2% по сравнению с выборами 2020 года.
Также 52% сторонников Трампа не уверены, что выборы прошли честно. Об этом сообщает exit poll CBS News.
В том, что выборы президента США проводятся справедливо, уверены 88% избирателей Харрис и только 47% сторонников Трампа – exit poll CBS News.
Большая часть – 54% – американцев не поддерживают Трампа как политика, Харрис как политика не поддерживают 50% американцев – exit poll NBC.
Напомним, ТСН.ua предлагает следить за свежими новостями в текстовой онлайн-трансляции, где мы будем рассказывать обо всем голосовании и оперативно сообщим результаты выборов в США.
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