Выборы в США: первые участки уже открылись – где известны результаты

В США стартовали выборы. Первые участки уже открылись в десятках штатов, а кое-где уже известны и результаты голосований.

Во вторник, 5 ноября, в США начались президентские выборы. Избирательные участки постепенно открываются по всей стране, учитывая разные часовые пояса.

Об этом пишет CNN.

Первым по традиции проголосовал крошечный городок Диксвилл Нотч в Нью-Гэмпшире, где голосование состоялось в полночь. Там голоса между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом разделились поровну – по три голоса.

По состоянию на 6:00 по восточному времени избирательные участки открылись в восьми штатах: Коннектикуте, Индиане, Кентукки, Мне, Нью-Гэмпшире, Нью-Джерси, Нью-Йорке и Виргинии.

В 6:30 к голосованию присоединились Огайо, Северная Каролина, Западная Вирджиния и Вермонт.

В 7:00 избирательные участки открылись еще в 14 штатах, включая Делавер, Флориду, Джорджию, Мэриленд, Массачусетс, Пенсильванию и другие.

Миллионы американцев уже проголосовали досрочно, но основное голосование проходит 5 ноября. Время открытия участков зависит от местоположения, иногда даже в пределах одного штата или округа через разные часовые пояса.

Напомним, ТСН.ua предлагает следить за свежими новостями в текстовой онлайн-трансляции, где мы будем рассказывать обо всем голосовании и оперативно сообщим результаты выборов в США.

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