Генштаб объявил новые данные о потерях РФ на фронте

За сутки российская армия потеряла 1250 своих бойцов.

Потери России в войне против Украины на 6 ноября составляют 702 900 бойцов. Так, за предыдущие сутки на фронте было ликвидировано или ранено 1250 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Потери врага на 6 ноября

Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:

личный состав – около 702 900 (+1250) человек,

танки ‒ 9214 (+6),

боевые бронированные машины ‒ 18 592 (+11),

артиллерийские системы – 20 170 (+20),

РСЗО – 1245 (+0),

средства ПВО – 996 (+0),

самолеты – 369 (+0),

вертолеты – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 366 (+57),

крылатые ракеты ‒ 2631 (+0),

корабли/катера ‒ 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 28 333 (+55),

специальная техника – 3588 (+1).

К слову, по данным Минобороны Украины, за 10 месяцев 2024 года украинские войска поразили 3179 танков российской армии. Это может стоить бюджету врага около 10 млрд дол.

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