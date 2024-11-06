Генштаб объявил новые данные о потерях РФ на фронте

За сутки российская армия потеряла 1250 своих бойцов.
Потери России в войне против Украины на 6 ноября составляют 702 900 бойцов. Так, за предыдущие сутки на фронте было ликвидировано или ранено 1250 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Потери врага на 6 ноября
Общие боевые потери противника ориентировочно составляют:
- личный состав – около 702 900 (+1250) человек,
- танки ‒ 9214 (+6),
- боевые бронированные машины ‒ 18 592 (+11),
- артиллерийские системы – 20 170 (+20),
- РСЗО – 1245 (+0),
- средства ПВО – 996 (+0),
- самолеты – 369 (+0),
- вертолеты – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 366 (+57),
- крылатые ракеты ‒ 2631 (+0),
- корабли/катера ‒ 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 28 333 (+55),
- специальная техника – 3588 (+1).
К слову, по данным Минобороны Украины, за 10 месяцев 2024 года украинские войска поразили 3179 танков российской армии. Это может стоить бюджету врага около 10 млрд дол.
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