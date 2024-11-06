Составляет черный список: Трамп ведет учет тех, кто не поздравил его с победой

Трамп следит за теми, кто поздравил его с победой.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп и его союзники внимательно следят за тем, кто и когда обращается к нему.

Об этом пишет CNN.

Трамп, ценящий лояльность, а также лесть, наслаждался контактами с иностранными лидерами накануне выборов и спрашивал в частных разговорах, почему некоторые лидеры не пытались связаться с ним.

Мировые лидеры уже начали приветствовать новоизбранного президента, в том числе лидеры из Европы и Африки, а представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что они надеются на "мирное сосуществование" с Соединенными Штатами непосредственно перед тем, как Трамп одержал победу на выборах.

В начале этого года, когда начало казаться, что бывший президент победит в Айове, Трамп отслеживал, кто из республиканцев и когда его поддерживает, и это повлияло на то, как он обращался с конкретными лицами — он делает то же, когда речь идет о мировой арене.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также уже отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах в США в 2024 году и заявил, что надеется на продолжение поддержки Украины в борьбе против российского агрессора.

ТСН.ua предлагает следить за свежими новостями в текстовой онлайн-трансляции, где мы будем рассказывать обо всем голосовании и оперативно сообщим результаты выборов в США.

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