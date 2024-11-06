У Трампа есть список мести: Politico назвало, кто в него вошел

Теперь у него есть все инструменты для реализации своей затеи.
Дональд Трамп построил свою кампанию на идее возмездия. После победы он получил и народный мандат, и полномочия по реализации своего замысла.
Об этом сообщает издание Politico.
"В течение многих лет Трамп приправлял свои речи и посты в социальных сетях мстительными призывами к преследованию, заключению, депортации и даже казни своих политических оппонентов, критиков и представителей СМИ. В последние недели кампании 2024 года он довел эти обещания возмездия до апогея", – пишут в издании.
По словам самого Трампа, вот люди, которым следует боятся больше всего:
Президент Джо Байден
Трамп не раз обвинял Байдена в коррупции. В июне он написал в Truth Social, что Байдену следует "арестовать за измену". Ранее Трамп обещал назначить специального прокурора, который будет расследовать деятельность самого коррумпированного президента в истории США, Джо Байдена, и его "преступной семьи".
Вице-президент Камала Гаррис
Трамп обвинил Гаррис в том, что ее бездействие по контролю миграции привело к гибели людей на границе. Он назвал неконтролируемую нелегальную иммиграцию в страну "вторжением".
Бывший президент Барак Обама
В 2020 году Трамп обвинил Обаму в шпионаже за его предвыборной кампанией 2016 года из-за якобы связей с Россией. В августе этого года Трамп призвал в Truth Social к "публичным военным трибуналам" для Обамы.
Бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон
Слоган "Посадите ее в тюрьму!" стал символом митингов Трампа в 2016 году. Он касался использования Клинтон частной электронной почты во время работы госсекретарем, хотя расследование ФБР не завершилось обвинениями.
Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси
В сентябре Трамп призвал привлечь Пелоси к ответственности по обвинениям, связанным с продажей акций ее мужем накануне судебного разбирательства против Visa по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства.
Напомним, что во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп также много говорил о Зеленском и Путине.
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