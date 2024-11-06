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Новости ТСН 18:00 6 ноября. Трамп победил! Военное положение продлено! Свет будут выключать!

Новости ТСН 18:00 6 ноября. Трамп победил! Военное положение продлено! Свет будут выключать!

Новости ТСН 18:00 6 ноября. Трамп победил! Военное положение продлено! Свет будут выключать!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 18:00, 6 ноября 2024 года, в обзоре ТСН.

  

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