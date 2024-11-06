Камала Харрис готовит обращение к своим сторонникам

Кандидат от демократов будет просить всех граждан страны работать вместе и находить точки соприкосновения.

Вице-президент США Камала Харрис, которая была кандидатом в президенты от Демократической партии, готовится произнести речь к своим сторонникам после поражения на выборах.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на ее помощников.

Харрис планирует призвать американцев, отдавших ей свои голоса, принять результаты президентских выборов, какими бы они ни были. Также она будет просить всех граждан страны работать вместе и находить точки соприкосновения.

Действующий вице-президент США работает над выступлением в Военно-морской обсерватории вместе со своим ведущим спичрайтером Адамом Франкелем и другими советниками.

По словам помощников, замечания все еще поступают, но они ожидают, что она поблагодарит своих сторонников и обратится к молодым избирателям, к которым она часто обращалась во время избирательной кампании.

Камала Харрис до сих пор не связалась с новоизбранным президентом Дональдом Трампом, но планирует это сделать перед своим выступлением, которое запланировано в Университете Говарда в 16:00 (23:00 по Киеву).

Многие сторонники оставались ждать выступления своего кандидата сразу после полуночи, когда начали поступать первые результаты выборов. Однако, когда стало ясно, что Камала Харрис проигрывает, она не стала произносить речь.

Напомним, сразу после проигрыша Камалы Харрис в пользу Дональда Трампа, некоторые демократы возлагают ответственность за поражение на президента Джо Байдена.

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