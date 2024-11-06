Камала Гарріс готує звернення до своїх прихильників

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка була кандидаткою у президенти від Демократичної партії, готується виголосити промову до своїх прихильників після поразки на виборах.

Про це повідомляє CNN з посиланням на її помічників.

Гарріс планує закликати американців, які віддали їй свої голоси, прийняти результати президентських виборів, якими б вони не були. Також вона проситиме усіх громадян країни працювати разом та знаходити точки дотику.

Чинна віцепрезидентка США працює над виступом у Військово-морській обсерваторії разом зі своїм провідним спічрайтером Адамом Франкелем та іншими радниками.

За словами помічників, зауваження все ще надходять, але вони очікують, що вона подякує своїм прихильникам і звернеться до молодих виборців, до яких вона часто зверталася під час виборчої кампанії.

Камала Гарріс досі не зв’язалася з новообраним президентом Дональдом Трампом, але планує це зробити перед своїм виступом, який запланований в Університеті Говарда о 16:00 (23:00 за київським часом).

Багато прихильників залишалися чекати на виступ своєї кандидатки одразу після опівночі, коли почали надходити перші результати виборів. Однак, коли стало зрозуміло, що Камала Гарріс програє, вона не стала виголошувати промову.

Нагадаємо, одразу після програшу Камали Гарріс на користь Дональда Трампа деякі демократи покладають відповідальність за поразку на президента Джо Байдена.

Найісторичніші вибори у США! Перші результати виборчих перегонів Дональда Трампа та Камали Гарріс

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