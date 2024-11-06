Трамп має список помсти: Politico назвало, хто до нього увійшов

Тепер в нього є всі інструменти для реалізації свого задуму.

Дональд Трамп побудував свою кампанію на ідеї відплати. Після перемоги він отримав і народний мандат, і повноваження для реалізації свого задуму.

Про це повідомляє видання Politico.

"Протягом багатьох років Трамп приправляв свої промови та пости у соціальних мережах мстивими закликами до переслідування, ув'язнення, депортації і навіть страти своїх політичних опонентів, критиків та представників ЗМІ. В останні тижні кампанії-2024 він довів ці обіцянки відплати до апогею", – пишуть у виданні.

За словами самого Трампа, ось люди, яким слід боятися найбільше:

Президент США перед відльотом з Німеччини 18 жовтня 2024 року / Фото: Associated Press

Президент Джо Байден

Трамп неодноразово звинувачував Байдена в корупції. У червні він написав у Truth Social, що Байдена слід "заарештувати за зраду". Раніше Трамп обіцяв призначити спеціального прокурора, який розслідуватиме діяльність "найкорумпованішого президента в історії США Джо Байдена" і його "злочинної родини".

Камала Гарріс / Фото: Associated Press

Віцепрезидентка Камала Гарріс

Трамп звинуватив Гарріс у тому, що її бездіяльність щодо контролю міграції призвела до загибелі людей на кордоні. Він назвав неконтрольовану нелегальну імміграцію до країни "вторгненням".

Барак Обама

Колишній президент Барак Обама

2020 року Трамп звинуватив Обаму у шпигунстві за його передвиборчою кампанією 2016 року через нібито зв’язки з Росією. У серпні цього року Трамп закликав у Truth Social до "публічних військових трибуналів" для Обами.

Гілларі Клінтон / Фото: Associated Press

Колишня державна секретарка Гілларі Клінтон

Слоган "Посадіть її до в'язниці!" став символом мітингів Трампа 2016 року. Він стосувався використання Клінтон приватної електронної пошти під час її роботи держсекретаркою, хоча розслідування ФБР не завершилось звинуваченнями.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі

У вересні Трамп закликав притягнути Пелосі до відповідальності через звинувачення, пов’язані з продажем акцій її чоловіком напередодні судового розгляду проти Visa за підозрою в порушенні антимонопольного законодавства.

Нагадаємо, що під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп також багато говорив про Зеленського та Путіна.