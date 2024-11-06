Трамп має список помсти: Politico назвало, хто до нього увійшов

Тепер в нього є всі інструменти для реалізації свого задуму.
Дональд Трамп побудував свою кампанію на ідеї відплати. Після перемоги він отримав і народний мандат, і повноваження для реалізації свого задуму.
Про це повідомляє видання Politico.
"Протягом багатьох років Трамп приправляв свої промови та пости у соціальних мережах мстивими закликами до переслідування, ув'язнення, депортації і навіть страти своїх політичних опонентів, критиків та представників ЗМІ. В останні тижні кампанії-2024 він довів ці обіцянки відплати до апогею", – пишуть у виданні.
За словами самого Трампа, ось люди, яким слід боятися найбільше:
Президент Джо Байден
Трамп неодноразово звинувачував Байдена в корупції. У червні він написав у Truth Social, що Байдена слід "заарештувати за зраду". Раніше Трамп обіцяв призначити спеціального прокурора, який розслідуватиме діяльність "найкорумпованішого президента в історії США Джо Байдена" і його "злочинної родини".
Віцепрезидентка Камала Гарріс
Трамп звинуватив Гарріс у тому, що її бездіяльність щодо контролю міграції призвела до загибелі людей на кордоні. Він назвав неконтрольовану нелегальну імміграцію до країни "вторгненням".
Колишній президент Барак Обама
2020 року Трамп звинуватив Обаму у шпигунстві за його передвиборчою кампанією 2016 року через нібито зв’язки з Росією. У серпні цього року Трамп закликав у Truth Social до "публічних військових трибуналів" для Обами.
Колишня державна секретарка Гілларі Клінтон
Слоган "Посадіть її до в'язниці!" став символом мітингів Трампа 2016 року. Він стосувався використання Клінтон приватної електронної пошти під час її роботи держсекретаркою, хоча розслідування ФБР не завершилось звинуваченнями.
Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі
У вересні Трамп закликав притягнути Пелосі до відповідальності через звинувачення, пов’язані з продажем акцій її чоловіком напередодні судового розгляду проти Visa за підозрою в порушенні антимонопольного законодавства.
Нагадаємо, що під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп також багато говорив про Зеленського та Путіна.
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