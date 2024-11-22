Лукашенко погрожує відключити інтернет у Білорусі: за яких умов

Він зазначив, що в 2020 році інтернет відключали тому, що "тоді розмова йшла про долю країни"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив відключити інтернет у країні в разі нових масових протестів, подібних до тих, що відбулися після президентських виборів у 2020 році.

Про це він заявив під час зустрічі зі студентами Мінського державного лінгвістичного університету, повідомляє держагенція БелТА.

"Якщо таке повториться, ми його взагалі вимкнемо. Як ви думаєте, я буду дивитися і молитися, що ви комусь не написали, якщо завтра країни не буде", - заявив Лукашенко.

За його словами, в 2020 році інтернет відключали тому, що "тоді розмова йшла про долю країни".

"Скажу чесно, майже завжди це було з мого дозволу. Якщо у вас дві проблеми, ви починаєте зважувати. На цій чаші терезів була країна", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що світ стоїть на порозі Третьої світової війни.

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