Яка стрижка підходить для повного обличчя

Будь-яка жінка, дівчина може мати стильний та привабливий вигляд, важливо знайти свій колір, стиль, зачіску. Ділимося зачісками та стрижками для власниць повного обличчя, з не ідеальним овалом лиця, з подвійним підборіддям тощо. Такі стрижки додадуть впевненості, допоможуть створити гармонійний образ.

Найкращі стрижки для власниць повного обличчя

Боб з довгим, з ВырезатьCtrl+X ачесаним набік чубчиком

Стрижка боб з чубчиком, зачесаним набік відверне увагу від другого підборіддя. А яскравий відтінок створить ауру загадковості.

Стрижки для повного обличчя

Коротка багатошарова стрижка піксі з вибритими висками

Багатошарова стрижка піксі ніби-то спеціально створена для того, щоб врівноважити повне обличчя. Ця смілива та сучасна стрижка поєднує у собі короткі пасма з підрізаними кінчиками для створення шикарного та зухвалого образу.

Багатошарова піксі

Бічний проділ у хвилястій піксі

Не можете вирішити, підстригти ці локони чи залишити як є? Піксі з бічним проділом та підрізаними кінчиками допоможе вам отримати переваги від обох варіантів. Крім того, хвиляста текстура добре обрамляє обличчя, підкреслюючи виразні риси та приховуючи недоліки.

Стрижки для повного лиця

Хвилясті короткі зачіски

Коли мова заходить про короткі стрижки для повного обличчя з подвійним підборіддям, щоками, щоб приховати недоліки достатньо зробити хвилясту, недбалу зачіску.

Хвилясті, короткі зачіски для круглого обличчя

Французьке каре

Каре з правильною довжиною зробить на вигляд власницю круглого обличчя гарнішою та молодшою

Каре

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