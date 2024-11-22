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Яка стрижка підходить для повного обличчя

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Яка стрижка підходить для повного обличчя

Стрижки для круглого та повного обличчя

Сучасні зачіски для повних, круглих обличь

Будь-яка жінка, дівчина може мати стильний та привабливий вигляд, важливо знайти свій колір, стиль, зачіску. Ділимося зачісками та стрижками для власниць повного обличчя, з не ідеальним овалом лиця, з подвійним підборіддям тощо. Такі стрижки додадуть впевненості, допоможуть створити гармонійний образ.

 Найкращі стрижки для власниць повного обличчя

Боб з довгим, зВырезатьCtrl+Xачесаним набік чубчиком

Стрижка боб з чубчиком, зачесаним набік відверне увагу від другого підборіддя. А яскравий відтінок створить ауру загадковості.

Стрижки для повного обличчя / ©
Стрижки для повного обличчя

Коротка багатошарова стрижка піксі з вибритими висками

Багатошарова стрижка піксі ніби-то  спеціально створена для того, щоб врівноважити повне обличчя. Ця смілива та сучасна стрижка поєднує у собі короткі пасма з підрізаними кінчиками для створення шикарного та зухвалого образу.

Багатошарова піксі / ©
Багатошарова піксі

Бічний проділ у хвилястій піксі

Не можете вирішити, підстригти ці локони чи залишити як є? Піксі з бічним проділом та підрізаними кінчиками допоможе вам отримати переваги від обох варіантів. Крім того, хвиляста текстура добре обрамляє обличчя, підкреслюючи виразні риси та приховуючи недоліки.

Стрижки для повного лиця / ©
Стрижки для повного лиця

Хвилясті короткі зачіски

Коли мова заходить про короткі стрижки для повного обличчя з подвійним підборіддям, щоками, щоб приховати недоліки достатньо зробити хвилясту, недбалу зачіску. 

Хвилясті, короткі зачіски для круглого обличчя / ©
Хвилясті, короткі зачіски для круглого обличчя

Французьке каре

Каре з правильною довжиною зробить на вигляд власницю круглого обличчя  гарнішою та молодшою

Каре / ©
Каре

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