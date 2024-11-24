В аеропорту Анталії загорівся російський літак з пасажирами: відео

У неділю, 24 листопада, під час приземлення в турецькому аеропорту Анталія загорівся російський пасажирський літак Sukhoi Superjet 100, який прилетів із Сочі.

Про це повідомляє турецьке видання TRT Haber.

У повідомленні йдеться, що вогонь у лівому двигуні спалахнув одразу після здійснення посадки. Пожежна служба аеропорту швидко втрутилася та загасила пожежу. 89 пасажирів і 6 членів екіпажу літака були евакуйовані.

Постраждалих внаслідок інциденту, за інформацією турецької влади, немає.

Повністю обгорілий літак намагаються відтягнути від злітно-посадкової смуги, а посадки в аеропорту скасовані до 3:00 ночі.

“Вильоти з аеропорту здійснюються з військової злітної смуги”, - повідомили у Міністерстві транспорту та інфраструктури Туреччини.

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У російському Telegram-каналі Shot уточнили, що під час посадки борт вдарився лівим двигуном об злітно-посадкову смугу. При цьому диспетчери аеропорту надали пілотам всю необхідну інформацію про складні погодні умови, зокрема про сильний поривчастий вітер.

Після інциденту серед пасажирів розпочалася сильна паніка та тиснява. Дивом, ніхто не постраждав.

Що відомо про літак

"Суперджету", який згорів в аеропорту Анталії, було сім років — борт літав в авіакомпанії "Азимут" від грудня 2017-го року

Переліт із Сочі до Туреччини був третім для SSJ-100 за сьогоднішній день. Вночі і вранці літак виконав рейс Сочі — Самарканд — Сочі.

Що не так з російськими літаками?

Треба відзначити, що у Росії різко зросла кількість авіапригод після запровадження санкцій США та ЄС через війну в Україні.

2023 року було зафіксовано не менш, ніж 74 різні поломки літаків у повітрі, що на 38 більше, ніж 2022-го, підраховувала німецька дослідницька компанія Jacdec.

Найчастіше аварії російських літаків були пов’язані із загорянням або виходом з ладу двигунів під час польотів, пошкодженням шасі при приземленні, а також несправностями закрилків, що призводять до відхилення від курсу.

Нагадаємо, раніше авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап повідомив, що російська цивільна авіація не має майбутнього, оскільки через запроваджені країнами Заходу санкції, літаки російських авіаліній не проходять технічного обслуговування і для них немає запасних частин.

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