У Росії два пасажирські літаки не долетіли до місця призначення: що сталося

Кількість поломок літаків у російському авіапросторі різко зросла після запровадження санкцій США та ЄС через війну в Україні.

Пасажирський літак Boeing-777 російської авіакомпанії “Аерофлот”, який виконував рейс із Москви до Гуанчжоу в Китаї, здійснив вимушену посадку в Іркутську через технічну несправність.

Про це в неділю, 12 травня, повідомило видання The Moscow Times з посиланням на Східно-Сибірську транспортну прокуратуру.

В “Аерофлоті” уточнили, що командир повітряного судна ухвалив рішення посадити літак “через спрацювання індикації рівня мастила в одному з двигунів”. Посадка відбулася у штатному режимі, наголосили в авіакомпанії, але продовжувати рейс цей літак не буде.

"Для продовження рейсу з Москви направлений резервний борт", - додали в "Аерофлоті".

Це друга за тиждень авіаційна пригода після того, як 6 травня літак Airbus A321 авіакомпанії Nordwind (“Північний вітер”), який вилетів із Москви до Оренбурга, подав у повітрі сигнал лиха і повернувся в аеропорт вильоту.

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Він пробув у польоті близько 40 хвилин та знизив висоту до 3 тисяч метрів через розгерметизацію кабіни пілотів. На якийсь момент літак зникав із радарів.

Загалом, як зазначає видання, у Росії різко зросла кількість авіапригод після запровадження санкцій США та ЄС через війну в Україні.

2023 року було зафіксовано не менш, ніж 74 різні поломки літаків у повітрі, що на 38 більше, ніж 2022-го, підраховувала німецька дослідницька компанія Jacdec.

На кожні 100 тисяч вильотів припадало майже 10 авіапригод, тоді як роком раніше — лише п'ять, йдеться в аналізі, отриманому на основі даних дослідницької компанії Cirium.

До таких подій віднесли випадки загоряння або іншого виходу з ладу двигунів під час польотів, пошкодження шасі при приземленні, а також несправності закрилків, що призводять до відхилення від курсу.

2024 року низка авіаінцидентів продовжилася — лише в січні їх було десять. За перші три місяці цього року у шести лайнерів відмовляли двигуни у польоті.

Нагадаємо, раніше авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап повідомив, що російська цивільна авіація не має майбутнього, оскільки через запроваджені країнами Заходу санкції, літаки російських авіаліній не проходять технічного обслуговування і для них немає запасних частин.

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