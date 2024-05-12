13 травня — яке церковне свято, чому на гребінці краще не залишати волосся

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 13 травня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Гликерії. Гликерія Антиохійська, відома своїм вірним служінням християнству у часи раннього християнства. За легендою, Гликерія була дочкою поганського багатія та відданої християнки. Після смерті батьків вона отримала величезний маєток і стала однією з найзаможніших жінок міста. Проте, вона віддавала бідним значну частину свого статку і висловлювала велику любов до християнської віри.

За часів переслідування християн Гликерія відмовилася від величезного багатства, обравши віру та служіння Богу. Її відмова викликала гнів римських властей. Її затримали, піддавши жорстокому катуванню та погрожуючи смертю. Однак вона не зрадила своєї віри. Свята Гликерія піддавалася найжахливішим мукам, але вона не відмовлялася від своєї віри. За легендою, під час одного з піддавальних допитів ангели спустилися з небес і зцілювали її рани.

Нарешті, влада вирішила стратити Гликерію. Її кинули у воду, але вона не потонула, але проголосила свою віру у Христа. Нарешті, її стратили.

Церковне свято 13 травня — день пам'яті мученика Олександра

Олександр був римлянином, що жив у третьому столітті. Він відзначався вірою і благочестям, проте під час переслідувань християнської віри управлінням імператора Діоклетіана його викрили як християнина. Імператорський указ призвів до арешту Олександра.

Ув'язнений Олександр відмовився від відступництва віри та готовий був померти за свою віру в Христа. Його піддавали мукам, сподіваючись на його зраду віри, але він залишався стійким у ній.

Прикмети 13 травня

Народні прикмети 13 травня / Фото: Unsplash

Вже літає багато комарів до теплої погоди.

Багато мошок — восени буде стільки ж грибів.

Мало комарів до великого урожаю вівса.

Що завтра не можна робити

Цього дня забороняється залишати на гребінці волосся. Наші пращури вірили, що це призведе до сімейних проблем. Також намагалися не плакати. Існувало повір'я, що цілий рік будеш лити сльози.

Що можна робити завтра

Віряни моляться до святої Глікерії, щоб вона допомогла захистити родину від хвороб, зцілила вже тих членів сім'ї, які мають погане самопочуття. Також в давнину цього дня прибирали в оселі, викидали непотрібні речі.

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