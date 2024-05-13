Астрологічний прогноз на 13 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для розумової роботи, яка дозволить ретельно проаналізувати ситуацію, що склалася – як професійну, так і особисту, – і знайти єдино правильний вихід з неї.

Символ дня: хмари.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: синій, волошковий, сапфіровий.

Щасливе каміння дня: цитрин, гіацинт, рожевий халцедон.

За яку частину тіла відповідає: бронхи.

Хвороби дня: будь-яка хвороба, яка почалася цього дня, мине максимально швидко – часом за добу – і не залишить серйозних наслідків, проте це не означає, що її треба залишити без уваги.

Харчування дня: бажано відмовитися від м'ясних страв, зокрема й м'яса птиці.

Стрижка дня: стригти волосся небажано.

Дачні роботи дня: можна обприскувати та білити стовбури дерев, захищаючи їх від хвороб і шкідників.

Магія і містика дня: можна робити талісмани та обереги, мета яких – залучити кохання.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, тому в разі вдалого сюжету не варто нікому про нього розповідати – щоб не наврочити.

Табу дня: не можна нікому нічого позичати – навіть невелика сума грошей або будь-який інший предмет може стати поганою прикметою.

Цитата дня: "Хіба відпочинок може бути по-справжньому солодким без втоми?" (Жорж Санд).

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