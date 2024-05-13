У тимчасово окупованому Донецьку - "приліт"

В окупантів видалася неспокійна ніч.
У тимчасово окупованому Донецьку вночі проти 13 травня 2024 року сталася "бавовна".
Про це йдеться у повідомленнях у соціальних мережах.
Зокрема, місцеві заявили про "шумну ніч", а також про нібито "роботу ППО".
Також у Мережі продемонстрували осколки, які начебто впали на проспекті Загиблих комунарів.
Йдеться про "приліт" у центрі Донецька.
Наразі інформація перевіряється та уточнюється.
Нагадаємо, партизани намалювали прапори України у тимчасово окупованому Донецьку.
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