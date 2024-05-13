У тимчасово окупованому Донецьку - "приліт"

У тимчасово окупованому Донецьку вночі проти 13 травня 2024 року сталася "бавовна".

Про це йдеться у повідомленнях у соціальних мережах.

Зокрема, місцеві заявили про "шумну ніч", а також про нібито "роботу ППО".

Також у Мережі продемонстрували осколки, які начебто впали на проспекті Загиблих комунарів.

Йдеться про "приліт" у центрі Донецька.

Наразі інформація перевіряється та уточнюється.

Нагадаємо, партизани намалювали прапори України у тимчасово окупованому Донецьку.

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