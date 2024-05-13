Во временно оккупированном Донецке – "прилет"

Во временно оккупированном Донецке ночью против 13 мая 2024 года произошла "бавовна".

Об этом идет речь в сообщениях в социальных сетях.

В частности, местные заявили о "шумной ночи", а также о якобы "работе ПВО".

Также в Сети продемонстрировали осколки, якобы упавшие на проспекте Погибших коммунаров.

Речь идет о "прилете" в центре Донецка.

В настоящее время информация проверяется и уточняется.

Напомним, партизаны нарисовали флаги Украины во временно оккупированном Донецке.

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