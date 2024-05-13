В России – ракетная опасность: в Белгороде раздались взрывы

В ночь на 13 мая 2024 года в нескольких российских областях раздались сигналы ракетной опасности.

В частности, сигнал ракетной опасности был объявлен в Белгородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС.

А также опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области. Об этом заявил губернатор.

Местным жителям посоветовали были в укрытиях.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванна, туалет, амбар). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или другое безопасное место", — сообщили представители российских властей.

Позже несколько взрывов прогремели в Белгороде во время ракетной опасности.

Затем прозвучало еще два взрыва.

Над городом слышались звуки взрывов. Предварительно сработала "система ПВО", как утверждают "РосСМИ".

По данным одного из них, было слышно 7 взрывов.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.

Напомним, 12 мая в Белгороде обрушился подъезд 10-этажного жилого дома, в результате чего погибли и ранены. Местные власти обвинили ВСУ.

В то же время Министерство обороны страны-агрессорки лживо заявило, что многоэтажка в Белгороде якобы обрушилась из-за обломка сбитой "украинской ракеты "Точка-У".

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