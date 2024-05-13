У Росії - ракетна небезпека: у Бєлгороді пролунали вибухи

У ніч проти 13 травня 2024 року у кількох російських областях пролунали сигнали ракетної небезпеки.

Зокрема, сигнал ракетної небезпеки було оголошено у Бєлгородській області. Про це повідомили у ГУ МНС.

А також небезпеку атаки БПЛА було оголошено у Воронезькій області. Про це заявив губернатор.

Місцевим жителям порадили були в укриттях.

"Якщо ви знаходитесь вдома – не підходьте до вікон. Сховайтеся в приміщеннях без вікон із суцільними стінами (коридор, ванна, туалет, комора). Якщо ви знаходитесь на вулиці – спустіться в укриття чи інше безпечне місце", - повідомили представники російської влади.

Пізніше декілька вибухів пролунали в Бєлгороді під час ракетної небезпеки.

Потім прозвучало ще два вибухи.

Над містом було чути звуки вибухів. Попередньо спрацювала "система ППО", як стверджують "росЗМІ".

За даними одного з них, було чути 7 вибухів.

Офіційної інформації про руйнування та постраждалих немає.

Нагадаємо, 12 травня у Бєлгороді обвалився під'їзд 10-поверхового житлового будинку, внаслідок чого є загиблі та поранені. Місцева влада звинуватила ЗСУ.

Водночас Міністерство оборони країни-агресорки брехливо заявило, що багатоповерхівка у Бєлгороді нібито обвалилися через уламок збитої "української ракети "Точка-У".

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