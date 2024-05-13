Частина українських областей "почервоніла" через загрозу балістики

У ніч проти 13 травня 2024 року у низці східних та північних областей України оголосили повітряну тривогу.

Моніторингові канали повідомили про загрозу використання ворогом балістики.

Пізніше Повітряні Сили ЗСУ підтвердили цю інформацію.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!", - йдеться у повідомленні.

Також моніторингові канали повідомили про вибухи у Покровському районі на Донеччині.

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою та життям ваших рідних.

Нагадаємо, що Росія наступає на Харківщині: стало відомо, яка зараз ситуація на фронті.

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