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Частина українських областей "почервоніла" через загрозу балістики

Частина українських областей "почервоніла" через загрозу балістики

Перебувайте в укриттях. / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Триває чергова тривожна ніч для українців.

У ніч проти 13 травня 2024 року у низці східних та північних областей України оголосили повітряну тривогу.

Моніторингові канали повідомили про загрозу використання ворогом балістики. 

Пізніше Повітряні Сили ЗСУ підтвердили цю інформацію. 

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!", - йдеться у повідомленні. 

Також моніторингові канали повідомили про вибухи у Покровському районі на Донеччині. 

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою та життям ваших рідних. 

Нагадаємо, що Росія наступає на Харківщині: стало відомо, яка зараз ситуація на фронті

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