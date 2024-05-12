Командувач військ США натякнув, що британський спецназ діє в Україні

У Міноборони Британії відповіли, чи правда це.

Очільник Командування Сил спеціальних операцій Сполучених Штатів Америки Браян Фентон припустив, що в Україні діють британські спецпризначенці.

Генерал-лейтенант в інтерв'ю агентству AP розповів про плани реструктуризації загонів "зелених беретів" на основі уроків, отриманих від британського спецназу в Україні.

Війна, за його словами, стає більш високотехнологічною, тому може виникнути потреба у поповненні загонів кібер-експертами, пілотами військово-повітряних сил (ВПС) або криптологами.

“Ці ідеї виникли на основі уроків, винесених з досвіду, отриманого в Україні, в основному очима наших британських партнерів зі спеціальних операцій. Вони не лише зробили це у своїх формуваннях, але й дуже швидко зрозуміли, що їм потрібні інші елементи їхніх об'єднаних сил”, — сказав Браян Фентон.

За його словами, британські спецназівці потребували порад пілотів Королівських ВПС щодо експлуатації безпілотників та військово-морського персоналу, “щоб допомогти їм зрозуміти спосіб навігації корабля в Чорному морі”.

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У британському Міністерстві оборони відмовилися коментувати журналістам ці слова.

“Це давня політика урядів, що змінювали один одного, не коментувати діяльність британського спецназу”, — відповіли в Міноборони.

У квітні 2022 року українські командири розповіли The Times, що британський спецназ навчав українських новобранців роботі з британськими протитанковими ракетами NLAW.

Високопоставлений чиновник європейської оборони сказав Financial Times у лютому: “Усі знають, що в Україні є західні спецпідрозділи — вони просто не визнавали цього офіційно”.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен відповів, чи зможуть українські військові і надалі утримувати лінію фронту у східній частині країни, зокрема у Харківській області.

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