Астрологический прогноз на 13 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для умственной работы, которая позволит тщательно проанализировать сложившуюся – как профессиональную, так и личную – ситуацию и найти единственно правильный выход из нее.

Символ дня: Облака.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: бронхи.

Болезни дня: любая болезнь, начавшаяся в этот день, пройдет максимально быстро – порой, через сутки – и не оставит серьезных последствий, однако это не значит, что их нужно запускать.

Питание дня: желательно отказаться от мясных бллюд – в том числе, и мяса птицы.

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.

Дачные работы дня: можно опрыскивать и белить стволы деревьев, защищая их от болезней и вредителей.

Магия и мистика дня: можно делать талисманы и обереги, цель которых – привлечь любовь.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому, в случае удачного сюжета, не стоит никому о нем рассказывать – чтобы не сглазить.

Табу дня: нельзя никому ничего одалживать – даже небольшая сумма денег или любой другой предмет может стать плохой приметой.

Цитата дня: «Разве отдых может быть по-настоящему сладок без усталости?» (Жорж Санд).

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