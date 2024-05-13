Увага прикута до Харківщини: ворог активізував ІПСО - Синєгубов

Зараз особлива інформаційна увага прикута до Харківщини, в тому числі і з ворожого боку, спостерігаємо активізацію ворожого ІПСО.

Про це заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Влада області, адміністрації Вовчанської громади та громад Харківського району працюють на місцях. Як це було і 24-го лютого 2022 року. Вся інформація про нібито "виїзд" органів влади - абсолютні фейки. Всі обʼєднують зусилля для боротьби з ворогом: і військові, і цивільні!", - йдеться у повідомленні.

"Постійно на звʼязку з військовим командуванням, виконуємо усі їхні задачі. Фортифікації, що були побудовані силами обласної адміністрації, нині займають Сили оборони України", - додав Синєгубов.

"Звертаюся до жителів та ЗМІ: не допомагайте ворогу дискредитувати військових Збройних Сил України, які зараз стримують ворога на північних та східних кордонах нашої області. Довіряйте офіційній інформації, допомагайте українській армії та вірте в ЗСУ!", - резюмував він.

Нагадаємо, що раніше Генштаб ЗСУ розповів, що ворог має тактичний успіх, але Сили оборони продовжують давати відсіч РФ.

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