Окупанти на човнах перепливли Оскіл та закріпилися на західному березі — DeepState (мапа)

За інформацією військових експертів, противник зайняв позиції однієї з бригад ЗСУ.

Російські окупанти на човнах здійснили висадку через річку Оскіл південніше селища Новомлинськ Куп'янського району Харківської області.

Про це повідомили фахівці DeepState.

"Сьогодні ворог здійснив доволі неочікувану операцію — на човнах з Дворічного перепливли Оскіл та закріпилися на західному березі", — йдеться у Deep State.

Ворог закріпився на західному березі Фото: DeepState

Там наголошують, що це не просто подолання водної перешкоди заради фото. Противник зайняв позиції однієї з бригад ЗСУ.

"Такі події несуть за собою активізацію артилерійського та мінометного вогню, тому нагадуємо жителям Дворічанської та Куп'янської громад про евакуацію", — пояснили в Deep State.

Нагадаємо, на Куп'янському напрямку росіяни намагалися зайти колоною до міста. Повідомлялося, що ворог вийшов до річки Оскіл і перерізав трасу Куп'янськ-Борова, що означає: українське угруповання на лівому березі Оскола перерізане.

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