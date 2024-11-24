Окупанти на човнах перепливли Оскіл та закріпилися на західному березі — DeepState (мапа)

За інформацією військових експертів, противник зайняв позиції однієї з бригад ЗСУ.
Російські окупанти на човнах здійснили висадку через річку Оскіл південніше селища Новомлинськ Куп'янського району Харківської області.
Про це повідомили фахівці DeepState.
"Сьогодні ворог здійснив доволі неочікувану операцію — на човнах з Дворічного перепливли Оскіл та закріпилися на західному березі", — йдеться у Deep State.
Там наголошують, що це не просто подолання водної перешкоди заради фото. Противник зайняв позиції однієї з бригад ЗСУ.
"Такі події несуть за собою активізацію артилерійського та мінометного вогню, тому нагадуємо жителям Дворічанської та Куп'янської громад про евакуацію", — пояснили в Deep State.
Нагадаємо, на Куп'янському напрямку росіяни намагалися зайти колоною до міста. Повідомлялося, що ворог вийшов до річки Оскіл і перерізав трасу Куп'янськ-Борова, що означає: українське угруповання на лівому березі Оскола перерізане.
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