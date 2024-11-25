Близнятам може бути гірко, а в Раків покращиться ситуація: гороскоп за картами Таро на 25 листопада 2024 року

Карти Таро можуть озвучити підказки долі.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 25 листопада 2024 року розповідає, що у Раків покращується ситуація, а Скорпіонів можуть обманути.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 25 листопада 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Рухайтеся вперед. У стосунках не варто зупинятися. На роботі вас супроводжуватиме натхнення.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Ієрофант"
Працюйте зі своєю духовністю. У стосунках сподівайтеся на краще. А на роботі - час укладати вигідні угоди.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "П'ятірка кубків"
Вам може бути гірко від розчарувань. На роботі потрібно опанувати свої почуття. У стосунках спробуйте не оплакувати минулі поразки.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Туз пентаклів"
Ситуація покращується. На роботі настав час зрозуміти, що ви хочете насправді. У стосунках уникайте викликів.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Вісімка пентаклів"
Гідно працюйте та отримаєте результат. Сприймайте стосунки як роботу. У русі кар'єрними сходами не робіть перерву.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Десятка жезлів"
Не тягніть все одні. На роботі знайдіть однодумців, а в стосунках - гідного партнера.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Повішений"
Змініть свій погляд на ситуацію. У стосунках очікуйте на зміни. На роботі запропонуйте щось нове.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Сімка мечів"
Вас можуть обманути, тому слід бути обережними. На роботі зрозумійте, що ви хочете насправді. У стосунках закрийте своє серце.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "'Вісімка мечів"
Ви знаєте, що потрібно зробити, але не наважуєтеся здійснити перший крок. На роботі дійте активніше. У стосунках не дайте вас образити.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Диявол"
Вас очікують спокуси. У стосунках самі вирішуйте чи варто їм піддатися. А на роботі сміливо просувайтеся до мети.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Закохані"
Потрібно працювати над своїми почуттями. На роботі знайдіть однодумців. А в стосунках нарешті зрозумійте, що ви хочете від партнера.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Дурень"
Не бійтеся починати щось нове. У стосунках потрібно перепочити. А на роботі - взяти відгул.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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