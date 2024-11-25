Папа Римский призвал молиться за Украину

Также он упомянул о других народах, страдающих войной.

Как и каждое воскресенье, также и в последнее воскресенье ноября Папа Франциск завершил встречу с паломниками призывом не забывать о народах, страдающих войной.

Об этом пишет "Радио Ватикана".

После молитвы "Ангел Господень", поздравив паломников, Папа Франциск сказал: "И дальше молимся за мученическую Украину, которая очень страдает, молимся о Палестине, Израиле, Ливане, Судане. Просим о мире".

Ранее сообщалось, что по случаю 1000 дней после начала полномасштабной войны против Украины Папа Римский направил письмо апостольскому нунцию в Украине, архиепископу Висвальдасу Кульбокасу, с обращением к украинскому народу.

"Пожалуйста, не забывайте молиться за меня", – на протяжении более одиннадцати лет понтификата Папа Франциск завершает свои воскресные встречи с паломниками такой просьбой, желая всем хорошего воскресенья.

Но уже более двух с половиной лет эта просьба предваряет отдельный призыв, посвященный молитве за Украину, к которому через некоторое время добавилось упоминание и о других частях мира, где продолжаются войны.

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Напомним, Папа Римский Франциск призвал молодых людей рожать больше детей, чтобы предотвратить постепенное старение населения.

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