Горячая ночь в России: взрывы прогремели в Курске и Калуге

В ночь на 25 ноября 2024 года в России было громко.

Сначала местные жители пожаловались на звуки ряда взрывов.

Тем временем в Калуге, расположенной не менее 300 км от Украины, — пожар в районе НПЗ.

Перед этим слышали звуки БПЛА и взрывы – информируют мониторинговые каналы со ссылкой на очевидцев.

Также мониторинговые каналы сообщают о "прилетах" в Калуге.

Местные жители взволнованы / Фото: из соцсетей

Неизвестные БПЛА атаковали Калужскую область РФ, — об этом пишут рос"СМИ".

Местные "СМИ" утверждают, что в области работало ПВО.

На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия произошел пожар.

Глава Калужской области РФ Владислав Шапша сообщил, что на окраине Калуги якобы было уничтожено 3 БПЛА.

По его словам, на месте падения обломков БПЛА "на территории промышленного предприятия" произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет.

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Напомним, рекордная атака дронов на Россию произошла в ночь на 1 сентября. Неизвестные беспилотники атаковали Рязанскую, Тульскую, Воронежскую, Липецкую, Брянскую, Белгородскую, Курскскую и Московскую области РФ. О взрывах также сообщали жители Калужской и Орловской областей.

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