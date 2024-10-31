Таропрогноз на ноябрь 2024: что карты нам предвещают

Карты Таро привлекаю человечество своей мистикой и магией. Они окутаны многочисленными легендами и повествованиями, однако на самом деле являются своеобразной энциклопедией символов, по которой гадалки толкуют символы, зашифрованные в этих картах.

Предлагаем узнать, что ожидает вас в ноябре 2024 года с помощью тарологического прогноза от мастера Таро Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта месяца "Колесница"

Эта карта говорит о силе воли, честности, смелости и определенном упрямстве в действиях. Также она рассказывает о рывке вперед, контроле над мыслями и чувствами, достижениях успеха, духовных поисках и т.д. В то же время она может указывать на погоню "за двумя зайцами", сексуальную силу и рискованную авантюру в отношениях, где вы хотите победить любой ценой.

"Колесница" подсказывает, что ключом к успеху может стать очень сильная самомотивация или ваше личное упрямство. Также вы можете встретить человека, который станет олицетворением этих черт характера и очень вас привлекает.

Эта карта также говорит, что следует переоценить ваши отношения с другими людьми. Возможно, борьба за сердце будет очень конкурентной. Тогда следует взять жизнь в свои руки и избавиться от соперников. Правда, контролировать всех и все тоже не стоит.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта месяца "Туз пентаклей"

Эта карта принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро. Она свидетельствует о наградах, процветании, развитии и плодородии. В этом году вас будут ожидать практические достижения и ощутимые результаты. Вы можете получить реальную власть над другими людьми и доверие в определенных ситуациях. Ищите богатства, но не забывайте о трудностях реального мира.

Добивайтесь успеха и извлекайте выгоду из всего. Сейчас не пора строить воздушные замки, нужно делать реалистичные планы и тщательно прорабатывать все детали. Используйте свои практические знания и умения для себя и своего будущего. Новые начинания должны быть приземлены и доступны. Также могут появиться средства для успешной реализации проектов. Стройте ваше благосостояние.

Прогноз Таро на финансы

Карта месяца "Девятка пентаклов"

Эта карта свидетельствует о значительных достижениях, очищении, независимости, самоуверенности. Возможно, вы получите серьезный жизненный выигрыш, получите контроль над ситуацией, добьетесь финансовой и материальной безопасности, поэтому стоит начать наслаждаться жизнью, ведь впереди – изменения к лучшему.

Сейчас стоит поймать успех за хвост и надеяться на умение извлекать выгоду. Достигнув немалого в работе, вы чувствуете радость и независимость.

Вы научились контролировать свои сомнения и страхи. Сейчас вы свободны в своем выборе делать что угодно. Но помните и то, что вы – ответственны за свои поступки.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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